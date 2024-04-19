Это действительно важный объект: военный эксперт рассказал о планах ВС РФ на Часов Яр (карта)

По словам Александра Коваленко, военные усилия захватчиков еще не достигли пика, поэтому в июне не стоит исключать активизацию наступательных действий на Часов Яр.

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Ситуация в направлении города Часов Яр Донецкой области остается крайне сложной. Украинские защитники прилагают максимальные усилия для сдерживания наступления ВС РФ. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, пока военные усилия захватчиков не достигли апогея, поэтому активизация наступления на Часов Яр возможна в июне или в начале июля.

"Сейчас наши Силы обороны прилагают огромные усилия, чтобы сдерживать российских оккупантов. Но это еще не катализация наступления. Это будет чуть позже. У них такая же задача. Это действительно важный объект. Это господствующая высота в регионе. Открывается путь на Константиновку, а также на Славянско-Краматорскую агломерацию", — подчеркнул он.

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Часов Яр — к 9 мая. Насколько реальны планы РФ по захвату города

В то же время Коваленко отметил, что наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким, поскольку там много населенных пунктов, сел, а ландшафт и рельеф не лучший для продвижения врага.

Еще одним фактором влияния на ситуацию будет помощь от западных партнеров. Учитывая то, что Часов Яр — господствующая высота, важнейшая роль там отводится артиллерии. Также Коваленко отметил, что важным является элемент противовоздушной обороны, поскольку Часов Яр постоянно находится под атаками КАБов.

Бои за Часов Яр

18 апреля Фокус писал, что, согласно заявлению представителя группировки войск "Хортица" Назара Волошина, Часов Яр находится под полным контролем Сил обороны Украины. Однако российские войска постоянно пытаются уничтожить город КАБами.

К тому же 17 апреля издание Newsweek писало, что ВС России продолжают наступление на фронте в Украине, а сравнение карт за последние 11 месяцев показало некоторые дополнительные успехи РФ на поле боя.