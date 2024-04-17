"Тактика амеб": СМИ показали, сколько Россия оккупировала украинских территорий за год (карта)

По словам начальника Генерального штаба Эстонии генерал-майора Энно Мотса, Россия использует уязвимые места по всему театру военных действий.

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Российские силы продолжают наступление на фронте в Украине, а сравнение карт за последние 11 месяцев показало некоторые дополнительные успехи РФ на поле боя. Об этом пишет Newsweek.

"Институт изучения войны" (ISW) ежедневно публикует карты с обновлениями. Карта за 22 мая 2023 года отражает заявление президента Владимира Путина о том, что его войска захватили Бахмут. Карта, опубликованная во вторник, показывает, что территория югу, в районе Авдеевки, теперь контролируется РФ.

На картах сравнивается линия фронта в Донецкой области с 22 мая 2023 года по 16 апреля 2024-го

Российские войска захватили Авдеевку 19 февраля и с тех пор продвинулись дальше. Последняя карта показывает наступление в близлежащих населенных пунктах: Семеновке, Красногоровке и Новобахмутовке. После захвата Авдеевки российские войска усилили наступление на Часов Яр.

На подробных картах Бахмута и окрестностей от 22 июля 2023 года и на недавней карте показано, что ВС РФ продвинулись от Часова Яра. Желтая штриховка показывает, что Россия контролирует большую территорию, чем 11 месяцев назад, в том числе вокруг Ивановского и Богдановки.

На картах сравнивается линия фронта в Бахмуте с 22 июля 2023 года по 16 апреля 2024 года

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил журналистам Politico, что захват Часового Яра позволит России начать наступление на другие города Донецкой области, такие как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Эта линия — "последний оплот" в регионе, которая все еще находящегося под контролем Украины. По оценкам Киева, Москва планирует захватить Часов Яр к 9 мая.

Начальник Генерального штаба Эстонии генерал-майор Энно Мотс сообщил, что Россия активизировала свои операции на передовой и кампании глубоких ударов, чтобы ослабить волю Украины и воспользоваться нехваткой украинской военной техники.

Он назвал попытки российских войск использовать уязвимые места по всему театру военных действий "тактикой амебы".

Карта Луганской области, составленная во вторник, 16 апреля, показывает, что российские войска, согласно сообщениям, продвинулись к восточной окраине населенного пункта Терны. Области, заштрихованные желтым цветом, показывают, что сейчас у ВС РФ немного меньшая территория к северу от Стельмаховки по сравнению с 22 мая 2023 года, но большая территория в районе Торского.

На картах ISW сравнивается фронт в Луганской области в период с 22 мая 2023 года по 16 апреля 2024 года

В Запорожской области карты показывают изменение положения южнее. Синяя заливка показывает масштаб предполагаемого украинского контрнаступления к югу от Малой Токмачки и Каменского.

Положение на передовой вокруг Запорожья с 22 мая 2023 по 16 апреля 2024

Аналитики ISW заявили в недавней сводке, что у российских сил наблюдаются проблемы по части морального духа, они используют небольшие группы для атак на востоке Украины.

Напомним, что, по словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, помощь США даст возможность Украине "остаться в игре".

Также сообщалось, что Байден готов рассмотреть четыре разных законопроекта, предложенных Джонсоном.