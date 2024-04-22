Гарантируют безопасность: в РФ сформировали военное подразделение для "элиты" Кремля

По данным аналитиков, бойцы вражеского специального формирования находятся недалеко от Украины и в основном выполняют задачи с беспилотниками. В нем уже замечены депутаты и сыновья кремлевских чиновников.

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Россияне могли создать специальное подразделение военных для московской "элиты". Расположили бойцов вдали от фронта. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 22 апреля.

Муж известной российской блогерши Елены Блиновской накануне объявил о том, что присоединился к ВС РФ и как пишут британские аналитики, это решение могло быть связано с тем, чтобы предотвратить арест своей супруги, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

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"16 апреля 2024 года Алексей Блиновский, был запечатлен на службе в специально созданной воинской части Вооруженных сил России, известной как "Барс Каскад", недалеко от Украины. Как сообщается, это подразделение было создано заместителем председателя Государственной Думы РФ по обороне Дмитрием Саблиным", — говорится в сообщении.

Примечательно, что это подразделение в большинстве случаев участвует в операциях с беспилотниками. Как правило, происходит это вдали от линии фронта. Соответственно, они находятся фактически в тылу.

В британской разведке добавили, что подразделение существует с октября 2022 года и в него уже успели записать около 10 членов политической силы "Единая Россия" и сыновей "кремлевских VIP-персон". Кроме того, такие лица получают еще и охрану.

"Зачисление в "Барс Каскад", вероятно, позволяет представителям российской элиты обойти обязательные требования российской военной службы, гарантируя безопасность и потенциальное расположение Кремля. Случай Блиновского — это первый зарегистрированный случай, когда человек вступил в подразделение, чтобы помочь члену семьи избежать тюрьмы", — подытожили в Минобороны Великобритании.

В британской разведке рассказали о специальном подразделении ВС РФ для московской "элиты" Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 8 апреля в DeepState рассказали о тактике ВС РФ в Часовом Яру. По словам военного аналитика Романа Погорелого, в первую очередь на штурм идут новоприбывшие мобилизованные, а потом уже профессиональные военные.