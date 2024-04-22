Гарантують безпеку: в РФ сформували військовий підрозділ для "еліти" Кремля

За даними аналітиків, бійці ворожого спеціального формування перебувають недалеко від України і в основному виконують завдання з безпілотниками. У ньому вже помітили депутатів і синів кремлівських чиновників.

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Росіяни могли створити спеціальний підрозділ військових для московської "еліти". Розташували бійців далеко від фронту. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 22 квітня.

Чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської напередодні оголосив про те, що приєднався до ЗС РФ, і, як пишуть британські аналітики, це рішення могло бути пов'язане з тим, щоб запобігти арешту своєї дружини, яку звинувачують в ухиленні від сплати податків.

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"16 квітня 2024 року Олексія Бліновського було зафіксовано на службі в спеціально створеній військовій частині Збройних сил Росії, відомій як "Барс Каскад", недалеко від України. Як повідомляється, цей підрозділ був створений заступником голови Державної Думи РФ із оборони Дмитром Сабліним", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що цей підрозділ у більшості випадків бере участь в операціях із безпілотниками. Як правило, відбувається це далеко від лінії фронту. Відповідно, вони перебувають фактично в тилу.

У британській розвідці додали, що підрозділ існує з жовтня 2022 року, і до нього вже встигли записати близько 10 членів політичної сили "Единая Россия" та синів "кремлівських VIP-персон". До того ж такі особи отримують ще й охорону.

"Зарахування в "Барс Каскад", імовірно, дозволяє представникам російської еліти обійти обов'язкові вимоги російської військової служби, гарантуючи безпеку та потенційну прихильність Кремля. Випадок Бліновського — це перший зареєстрований випадок, коли людина вступила до підрозділу, щоб допомогти члену сім'ї уникнути в'язниці", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці розповіли про спеціальний підрозділ ЗС РФ для московської "еліти" Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 8 квітня в DeepState розповіли про тактику ЗС РФ у Часовому Яру. За словами військового аналітика Романа Погорілого, насамперед на штурм ідуть мобілізовані, які новоприбули, а потім уже професійні військові.