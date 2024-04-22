Украина поразила корабль РФ "путешественник во времени": 111-летнее судно — ветеран трех войн, — Forbes

Подводные лодки Черноморского флота во многом зависели от важной поддержки спасательного корабля, которое поднимало затонувшие судна и экипаж.

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Спасательное судно Черноморского флота "Коммуна" спустили на воду в 1913 году. Оно служило императорскому, советскому и, наконец, российскому флоту. Пережило две мировые войны. И на сегодня это старейший из действующих военных кораблей в мире, которые используются на передовой. Об этом пишет Forbes.

По словам журналистов, назвать 111-летнее судно счастливчиком — ничего не сказать. Но, судя по всему, в минувшее воскресенье удача ему изменила. Согласно заявлениям Минобороны Украины, 96-метровую "Коммуну" поразили крылатой ракетой "Нептун" украинского производства, когда спасательный корабль стоял на якоре в Севастополе.

Неясно, насколько серьезны повреждения, но даже из-за умеренного урона старое судно может быть выведено из строя на месяцы или годы.

Спасательный корабль РФ

"Еще один плохой день для российского Черноморского флота", — пошутили в украинском оборонном ведомства. Особенно тяжелый день для флотилии российских подводных лодок, операции которых во многом зависели от поддержки "Коммуны".

В общей сложности, за 26 месяцев тяжелых боев российский флот потерял почти треть довоенного состава: крейсеры, подлодку, корабль снабжения, несколько патрульных катеров, два ракетных корвета и по меньшей мере шесть десантных кораблей, не говоря уже о редком воздушном судне А-50. Но ущерб, который получила "Коммуна", может оказаться наиболее ощутимым.

РФ не может сразу же заменить ни один из крупных кораблей, которые флот теряет после атак Украины, т.к. путь в Черное море для любого корабля только один, и по мелководным рекам Волги и Дона не пройти. Турция же не пропускает через Босфор военные корабли, в соответствии с конвенцией Монтре.

"Коммуна" незаменима во многих смыслах. Она "путешественник во времени" из ушедшей эпохи. Музейный экспонат, который, как ни странно, используется спустя несколько поколений.

Потеряв ее — временно или безвозвратно — Черноморский флот РФ также теряет важнейший потенциал. "Коммуна" — по сути, двухкорпусный катамаран с большим открытым пространством посередине. С его помощью матросы спускают на воду и поднимают спасательные подводные лодки или обломки затонувших судов.

Когда пара украинских ракет потопила российский крейсер "Москва" в западной части Черного моря в апреле 2022 года, "Коммуна" и ее мини-подводная лодка АС-28, как сообщается, помогли поднять части затонувшего корабля и тела экипажа крейсера.

"Коммуна" — ценный исторический артефакт, но у нее нет особого статуса в зоне боевых действий.

Спасательный корабль РФ

"Объективно она является законной целью", — заявил военно-морской эксперт Х.И. Саттон.

С потерей "Коммуны" подводные лодки Черноморского флота будут плавать без поддержки. А если одна из подводных лодок попадет в аварию и затонет, у спасателей может не быть возможности добраться до выживших.

Напомним, что в ВМС Украины подтвердили, что по кораблю "Коммуна" в Севастополе наносился удар.

Также сообщалось, насколько положение флота РФ ухудшилось после повреждения спасательного корабля.