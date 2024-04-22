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Украина поразила корабль РФ "путешественник во времени": 111-летнее судно — ветеран трех войн, — Forbes

Самый старый корабль
Фото: Creative Commons | Самый старый военный корабль в мире из ныне действующих на передовой

Подводные лодки Черноморского флота во многом зависели от важной поддержки спасательного корабля, которое поднимало затонувшие судна и экипаж.

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Спасательное судно Черноморского флота "Коммуна" спустили на воду в 1913 году. Оно служило императорскому, советскому и, наконец, российскому флоту. Пережило две мировые войны. И на сегодня это старейший из действующих военных кораблей в мире, которые используются на передовой. Об этом пишет Forbes.

По словам журналистов, назвать 111-летнее судно счастливчиком — ничего не сказать. Но, судя по всему, в минувшее воскресенье удача ему изменила. Согласно заявлениям Минобороны Украины, 96-метровую "Коммуну" поразили крылатой ракетой "Нептун" украинского производства, когда спасательный корабль стоял на якоре в Севастополе.

Неясно, насколько серьезны повреждения, но даже из-за умеренного урона старое судно может быть выведено из строя на месяцы или годы.

Самый старый корабль, военный корабль, спасательный корабль Fullscreen
Спасательный корабль РФ

"Еще один плохой день для российского Черноморского флота", — пошутили в украинском оборонном ведомства. Особенно тяжелый день для флотилии российских подводных лодок, операции которых во многом зависели от поддержки "Коммуны".

В общей сложности, за 26 месяцев тяжелых боев российский флот потерял почти треть довоенного состава: крейсеры, подлодку, корабль снабжения, несколько патрульных катеров, два ракетных корвета и по меньшей мере шесть десантных кораблей, не говоря уже о редком воздушном судне А-50. Но ущерб, который получила "Коммуна", может оказаться наиболее ощутимым.

РФ не может сразу же заменить ни один из крупных кораблей, которые флот теряет после атак Украины, т.к. путь в Черное море для любого корабля только один, и по мелководным рекам Волги и Дона не пройти. Турция же не пропускает через Босфор военные корабли, в соответствии с конвенцией Монтре.

"Коммуна" незаменима во многих смыслах. Она "путешественник во времени" из ушедшей эпохи. Музейный экспонат, который, как ни странно, используется спустя несколько поколений.

Потеряв ее — временно или безвозвратно — Черноморский флот РФ также теряет важнейший потенциал. "Коммуна" — по сути, двухкорпусный катамаран с большим открытым пространством посередине. С его помощью матросы спускают на воду и поднимают спасательные подводные лодки или обломки затонувших судов.

Когда пара украинских ракет потопила российский крейсер "Москва" в западной части Черного моря в апреле 2022 года, "Коммуна" и ее мини-подводная лодка АС-28, как сообщается, помогли поднять части затонувшего корабля и тела экипажа крейсера.

"Коммуна" — ценный исторический артефакт, но у нее нет особого статуса в зоне боевых действий.

Самый старый корабль, военный корабль, спасательный корабль Fullscreen
Спасательный корабль РФ

"Объективно она является законной целью", — заявил военно-морской эксперт Х.И. Саттон.

С потерей "Коммуны" подводные лодки Черноморского флота будут плавать без поддержки. А если одна из подводных лодок попадет в аварию и затонет, у спасателей может не быть возможности добраться до выживших.

Напомним, что в ВМС Украины подтвердили, что по кораблю "Коммуна" в Севастополе наносился удар.

Также сообщалось, насколько положение флота РФ ухудшилось после повреждения спасательного корабля.