Україну уразив корабель РФ "мандрівник у часі": 111-річне судно — ветеран трьох воєн, — Forbes

Підводні човни Чорноморського флоту багато в чому залежали від важливої підтримки рятувального корабля, що підіймав затонулі судна та екіпаж.

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Рятувальне судно Чорноморського флоту "Комуна" спустили на воду 1913 року. Воно служило імператорському, радянському і, зрештою, російському флоту. Пережило дві світові війни. І на сьогодні це найстаріший із військових кораблів у світі, які використовуються на передовій. Про це пише Forbes.

За словами журналістів, назвати 111-річне судно щасливчиком — нічого не сказати. Але, судячи з усього, минулої неділі удача йому змінила. Згідно із заявами Міноборони України, 96-метрову "Комуну" уразили крилатою ракетою "Нептун" українського виробництва, коли рятувальний корабель стояв на якорі в Севастополі.

Незрозуміло, наскільки серйозні пошкодження, але навіть через помірну шкоду старе судно може бути виведене з ладу на місяці або роки.

Рятувальний корабель РФ

"Ще один поганий день для російського Чорноморського флоту", — пожартували в українському оборонному відомстві. Особливо важкий день для флотилії російських підводних човнів, операції яких багато в чому залежали від підтримки "Комуни".

Загалом за 26 місяців важких боїв російський флот втратив майже третину довоєнного складу: крейсери, підводний човен, корабель постачання, кілька патрульних катерів, два ракетні корвети й щонайменше шість десантних кораблів, не кажучи вже про рідкісне повітряне судно А-50. Але збиток, якого зазнала "Комуна", може виявитися найбільш відчутним.

РФ не може відразу ж замінити жоден з великих кораблів, які флот втрачає після атак України, тому що шлях до Чорного моря для будь-якого корабля тільки один, і мілководними річками Волги та Дону не пройти. Туреччина ж не пропускає через Босфор військові кораблі, відповідно до конвенції Монтре.

"Комуна" незамінна в багатьох сенсах. Вона "мандрівник у часі" з минулої епохи. Музейний експонат, який, як не дивно, використовується через кілька поколінь.

Втративши її — тимчасово або безповоротно — Чорноморський флот РФ також втрачає найважливіший потенціал. "Комуна" — по суті, двокорпусний катамаран з великим відкритим простором посередині. З його допомогою матроси спускають на воду і підіймають рятувальні підводні човни або уламки затонулих суден.

Коли пара українських ракет потопила російський крейсер "Москва" в західній частині Чорного моря у квітні 2022 року, "Комуна" і її мініпідводний човен АС-28, як повідомляють, допомогли підняти частини затонулого корабля і тіла екіпажу крейсера.

"Комуна" — цінний історичний артефакт, але в неї немає особливого статусу в зоні бойових дій.

Рятувальний корабель РФ

"Об'єктивно вона є законною метою", — заявив військово-морський експерт Х.І. Саттон.

З втратою "Комуни" підводні човни Чорноморського флоту плаватимуть без підтримки. А якщо один із підводних човнів потрапить в аварію і затоне, у рятувальників може не бути можливості дістатися до тих, хто вижив.

Нагадаємо, що у ВМС України підтвердили, що по кораблю "Комуна" в Севастополі завдавали удару.

Також повідомлялося, наскільки становище флоту РФ погіршилося після пошкодження рятувального корабля.