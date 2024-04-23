На Закарпатье умер новомобилизованный: что произошло и кто виноват в трагедии

Трагедия произошла по дороге в учебный центр. У мужчины случился эпилептический приступ, рассказали в Закарпатском ОТЦК и СП.

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В Закарпатской области умер новомобилизованный мужчина во время дороги в учебный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook.

"Выражаем соболезнования семье и близким. Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ТЦК рассказали, что офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь мужчине и вызвал "скорую помощь". Однако медицинские работники не успели, в результате чего мобилизованный умер.

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Кроме этого, из-за трагедии назначена служебная проверка.

"Командование Закарпатского ОТЦК и СП выражает соболезнования родным и близким умершего", — добавили в сообщении.

Напомним, 15 апреля стало известно, что на фронте погиб командир отделения БПЛА 59-й ОМПБр младший сержант Павел Петриченко во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Известно, что незадолго до начала полномасштабного вторжения мужчина возглавил штаб партии Сергея Притулы.

9 апреля сообщалось о гибели актера Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И.Кочерги Андрей Доманский. Мужчина сыграл более 40 ярких ролей в театре, а после начала полномасштабного вторжения России стал на защиту Украины. Он воевал и в Макарове Киевской области, и под Белогоркой в Херсонской области.