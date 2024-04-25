Готовились к пускам ракет: ВСУ эффектно уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" (видео)

Вражеский ракетный комплекс операторы ССО заметили во время разведывательных действий. Координаты передали собратьям из артиллерии, которые нанесли точный удар.

Related video

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с артиллерийским подразделением ликвидировали ЗРК "Бук-М1". Видео работы опубликовали на YouTube.

Операторы 3-го отдельного полка ССО проводили разведывательные действия на одном из самых горячих направлений. Они зафиксировали зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника. Российская техника готовилась к пуску ракет.

Важно

В Украине переоборудовали ракетные комплексы "Бук-М1" под американские ракеты, — Игнат

Операторы ССО передали координаты российской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты. Впоследствии он был оперативно уничтожен.

Уничтожение ЗРК "Бук" на фронте

Аэроразведчики 15 апреля обнаружили российский ЗРК "Бук" на территории Донецкой области. После обнаружения вражеского комплекса операторами подразделения аэроразведки ВСУ, была нанесена точная атака с помощью ракетной системы HIMARS.

В начале апреля в Запорожской области уничтожили российский ЗРК "Бук". После обнаружения комплекса войск РФ с помощью средств аэроразведки, украинские артиллеристы сумели нанести удар, вероятно, также ракетой РСЗО М142 HIMARS.

В январе украинские военные зафиксировали российскую технику с помощью беспилотного летательного аппарата. После точного удара ЗРК "Бук" и РЛС вспыхнули. Военные отметили, что российский ЗРК был предназначен для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, наземных и надводных целей.

Напомним, 25 апреля экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко заявил, что не исключает, что России удастся постепенно наладить производство современных образцов вооружения. В РФ похвастались, что в этом году войска оккупантов якобы получат первые образцы ЗРК С-500 в двух модификациях, ЗРК С-400, "Бук-М3", С-300В4, "Тор-М2У" и РЛС нового поколения.