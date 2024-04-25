Готовилися до пусків ракет: ЗСУ ефектно знищили російський ЗРК "Бук-М1" (відео)

Ворожий ракетний комплекс оператори ССО помітили під час розвідувальних дій. Координати передали побратимам з артилерії, які завдали влучного удару.

Related video

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ) разом з артилерійським підрозділом ліквідували ЗРК "Бук-М1". Відео роботи опублікували на YouTube.

Оператори 3-го окремого полку ССО проводили розвідувальні дії на одному з найгарячіших напрямків. Вони зафіксували зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника. Російська техніка готувалася до пуску ракет.

Важливо

В Україні переобладнали ракетні комплекси "Бук-М1" під американські ракети, — Ігнат

Оператори ССО передали координати російські цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети. Згодом його було оперативно знищено.

Знищення ЗРК "Бук" на фронті

Аеророзвідники 15 квітня виявили російський ЗРК "Бук" на території Донецької області. Після виявлення ворожого комплексу операторами підрозділу аеророзвідки ЗСУ, було завдано точної атаки за допомогою ракетної системи HIMARS.

На початку квітня у Запорізькій області знищили російський ЗРК "Бук". Після виявлення комплексу військ РФ за допомогою засобів аеророзвідки, українські артилеристи зуміли завдати удару, імовірно, також ракетою РСЗВ М142 HIMARS.

У січні українські військові зафіксували російську техніку за допомогою безпілотного літального апарата. Після влучного удару ЗРК "Бук" і РЛС спалахнули. Військові наголосили, що російський ЗРК був призначений для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, наземних та надводних цілей.

Нагадаємо, 25 квітня ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко заявив, що не виключає, що Росії вдасться поступово налагодити виробництво сучасних зразків озброєння. В РФ похизувалися, що цього року війська окупантів начебто отримають перші зразки ЗРК С-500 у двох модифікаціях, ЗРК С-400, "Бук-М3", С-300В4, "Тор-М2У" та РЛС нового покоління.