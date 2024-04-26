ВС РФ используют тактику ВСУ: Плетенчук рассказал о ситуации на южном фронте

По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга, противник продолжает попытки штурмов украинских позиций, однако нельзя сказать о том, что это "сумасшедшая активность".

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Сейчас на южном участке фронта не самая высокая интенсивность боевых действий. Это направление для ВС РФ не является приоритетным, хоть атаки и продолжаются дальше. Об этом в эфире телеканала Freedom заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в сравнении с другими участками поля боя, интенсивность на юге и раньше была не самой высокой. ВС РФ и дальше атакуют позиции украинских военных, однако нельзя сказать, что это "какая-то сумасшедшая активность".

Кроме того, противник регулярно применяет беспилотники для атак по прифронтовым районам южных областей.

"В принципе они поставили дроны на поток. Кроме всего прочего, россияне в принципе перенимают нашу тактику во всем, в том числе в волонтерстве. У них также есть те, кто занимается поставкой в войска дронов. Это гражданская инициатива. И, кроме всего прочего, россияне тоже прекрасно понимают, что эта тактика в окопной войне лучше попыток прямых лобовых атак. Но при этом все равно они совершают попытки штурмов. И дроны используют, конечно", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 25 апреля сообщалось, что российские оккупанты усиленно штурмуют пять направлений, однако безуспешно. Украинские бойцы не дают россиянам закрепиться. Зато враг не прекращает наносить авиаудары и обстреливает из крупнокалиберной артиллерии, рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Также военный эксперт Александр Коваленко 24 апреля сообщал, что Силы обороны Украины имеют продвижение в Крынках от частной застройки до музея Остапа Вишни, и уже вышли на запад от музея до теплиц.