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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

ВС РФ используют тактику ВСУ: Плетенчук рассказал о ситуации на южном фронте

Российские оккупанты, ВС РФ, оккупационные войска, война РФ против Украины
Фото: РИА Новости | Дмитрий Плетенчук заявил, что южное направление не является приоритетным для ВС РФ (иллюстративное изображение)

По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга, противник продолжает попытки штурмов украинских позиций, однако нельзя сказать о том, что это "сумасшедшая активность".

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Сейчас на южном участке фронта не самая высокая интенсивность боевых действий. Это направление для ВС РФ не является приоритетным, хоть атаки и продолжаются дальше. Об этом в эфире телеканала Freedom заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в сравнении с другими участками поля боя, интенсивность на юге и раньше была не самой высокой. ВС РФ и дальше атакуют позиции украинских военных, однако нельзя сказать, что это "какая-то сумасшедшая активность".

Кроме того, противник регулярно применяет беспилотники для атак по прифронтовым районам южных областей.

"В принципе они поставили дроны на поток. Кроме всего прочего, россияне в принципе перенимают нашу тактику во всем, в том числе в волонтерстве. У них также есть те, кто занимается поставкой в войска дронов. Это гражданская инициатива. И, кроме всего прочего, россияне тоже прекрасно понимают, что эта тактика в окопной войне лучше попыток прямых лобовых атак. Но при этом все равно они совершают попытки штурмов. И дроны используют, конечно", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 25 апреля сообщалось, что российские оккупанты усиленно штурмуют пять направлений, однако безуспешно. Украинские бойцы не дают россиянам закрепиться. Зато враг не прекращает наносить авиаудары и обстреливает из крупнокалиберной артиллерии, рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Также военный эксперт Александр Коваленко 24 апреля сообщал, что Силы обороны Украины имеют продвижение в Крынках от частной застройки до музея Остапа Вишни, и уже вышли на запад от музея до теплиц.