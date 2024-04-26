ЗС РФ використовують тактику ЗСУ: Плетенчук розповів про ситуацію на південному фронті

За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, противник продовжує спроби штурмів українських позицій, однак не можна сказати про те, що це "божевільна активність".

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Зараз на південній ділянці фронту не найвища інтенсивність бойових дій. Цей напрямок для ЗС РФ не є пріоритетним, хоч атаки й тривають далі. Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

За його словами, порівняно з іншими ділянками поля бою, інтенсивність на півдні й раніше була не найвищою. ЗС РФ і далі атакують позиції українських військових, однак не можна сказати, що це "якась божевільна активність".

Крім того, противник регулярно застосовує безпілотники для атак по прифронтових районах південних областей.

"У принципі вони поставили дрони на потік. Крім усього іншого, росіяни в принципі переймають нашу тактику в усьому, зокрема у волонтерстві. У них також є ті, хто займається постачанням у війська дронів. Це громадянська ініціатива. І, крім усього іншого, росіяни теж прекрасно розуміють, що ця тактика в окопній війні краща за спроби прямих лобових атак. Але при цьому все одно вони здійснюють спроби штурмів. І дрони використовують, звичайно", — заявив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося, що російські окупанти посилено штурмують п'ять напрямків, однак безуспішно. Українські бійці не дають росіянам закріпитися. Натомість ворог не припиняє завдавати авіаударів та обстрілює з великокаліберної артилерії, розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Також військовий експерт Олександр Коваленко 24 квітня повідомляв, що Сили оборони України мають просування в Кринках від приватної забудови до музею Остапа Вишні, і вже вийшли на захід від музею до теплиць.