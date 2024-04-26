В Украину вернули тела 140 павших защитников, — Координационный штаб
После идентификации, как сообщили в КШВОВ, тела передадут семьям погибших для достойного захоронения.
Украине удалось репатриировать 112 тел бойцов, участвовавших в боевых действиях на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском направлении, 5 тел защитников с Сумского направления, 2 павших воинов на Запорожском направлении и одного из Херсонского направления. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).
Павших вернули благодаря взаимодействию различных структур сектора безопасности и обороны Украины и помощи Международного комитета Красного Креста.
Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации, как добавляют в КШВОВ, тела украинских защитников передадут семьям для достойного захоронения.
Напомним, 18 апреля в Полтаве прошла церемония прощания со старшим инженером-авиатором Ярославом Зозулей, погибшим в результате попадания российской ракеты.
Также Фокус писал, что 15 апреля во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб командир отделения БПЛА 59 ОМПБр младший сержант Павел Петриченко.
В марте на передовой погиб военный и журналист Дмитрий Синченко, который с начала полномасштабного вторжения вступил в Украинскую добровольческую армию и описывал повседневную жизнь бойцов на фронте.