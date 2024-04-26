В Україну повернули тіла 140 полеглих захисників, — Координаційний штаб

Після ідентифікації, як повідомили у КШПВВ, тіла передадуть родинам загиблих для гідного поховання.

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Україні вдалося репатріювати 112 тіл бійців, які брали участь у бойових діях на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїнів на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Полеглих повернули завдяки взаємодії різних структур сектору безпеки та оборони України та допомозі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Зазначається, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

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Після ідентифікації, як додають у КШППВ, тіла українських оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, 18 квітня у Полтаві пройшла церемонія прощання зі старшим інженером-авіатором Ярославом Зозулею, загиблим внаслідок влучання російської ракети.

Також Фокус писав, що 15 квітня під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув командир відділення БПЛА 59 ОМПБр молодший сержант Павло Петриченко.

У березні на передовій загинув військовий і журналіст Дмитро Сінченко, який з початку повномасштабного вторгнення вступив до Української добровольчої армії й описував повсякденне життя бійців на фронті.