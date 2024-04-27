В РФ растет число убийств, совершенных вернувшимися из Украины солдатами, — разведка (фото)

По мнению аналитиков, количество убийств, совершаемых солдатами после возвращения из Украины, резко возросло из-за нарушений психики, связанных с войной. Также среди причин называют алкоголизм и употребление наркотических веществ.

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В российской армии огромное количество потерь среди личного состава, но вместе с тем участники так называемого "СВО", вернувшиеся домой, продолжают совершать преступления, как и в Украине. Об этом 27 апреля сообщает в соцсети Х британская разведка.

Особо стремительно растет количество убийств, совершаемых солдатами после возвращения из Украины, что специалисты связывают с нарушениями психики, связанными с войной.

Так, российское издание "Медиазона" приводит данные об осужденных за убийства военных, число которых возросло в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 900%. Эти данные дополняет российское издание "Верстка", которое называет цифры возбужденных уголовных дел против бывших осужденных, вернувшихся с войны в 2023 году, — 190, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство.

Количество осужденных, вернувшихся с украинского фронта, называет в New York Times руководитель организации "Русь сидящая" Ольга Романова. Это 15 тысяч человек заключенных, помилованных за участие в "СВО".

"Большое количество убийств, совершенных российскими солдатами, проходившими службу, и ветеранами, вероятно, частично связано с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной. К ним относятся посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и снижение чувствительности на поле боя до насилия", — отмечает британская разведка.

Кроме того, аналитики называют среди причин возрастающей динамики убийств в России алкоголизм и употребление наркотических и других запрещенных веществ, фактором чего является образ жизни в РФ.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла с 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2024 года уже 465 054 солдата и тысячи единиц боевой и специальной техники.

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"У врага началась агония": в ВСУ отрицают продвижение оккупантов в Очеретино

Напомним, что 24 апреля аналитики DeepState в телеграм-канале сообщили, что на Донецком направлении противник закрепляется в Очеретино и Новобахмутовке.

Ранее, 22 апреля, в DeepState сообщили, что ВС РФ воспользовались "пересменкой" Сил обороны, и все оккупанты, которые концентрировались последние дни на окраинах, разбрелись и начали прятаться уже в южной части Очеретино и в многоэтажной застройке.