В РФ зростає кількість убивств, скоєних солдатами, які повернулися з України, — розвідка (фото)

На думку аналітиків, кількість убивств, скоєних солдатами після повернення з України, різко зросла через порушення психіки, пов'язані з війною. Також серед причин називають алкоголізм і вживання наркотичних речовин.

Related video

У російській армії величезна кількість втрат серед особового складу, але водночас учасники так званого "СВО", які повернулися додому, продовжують скоювати злочини, як і в Україні. Про це 27 квітня повідомляє в соцмережі Х британська розвідка.

Особливо стрімко зростає кількість убивств, скоєних солдатами після повернення з України, що фахівці пов'язують із порушеннями психіки, зумовленими війною.

Так, російське видання "Медиазона" наводить дані про засуджених за вбивства військових, кількість яких зросла у 2023 році порівняно з 2022 роком на 900%. Ці дані доповнює російське видання "Верстка", яке називає цифри порушених кримінальних справ проти колишніх засуджених, які повернулися з війни 2023 року, — 190, зокрема 20 справ про вбивство або замах на вбивство.

Кількість засуджених, які повернулися з українського фронту, називає в New York Times керівниця організації "Русь сидящая" Ольга Романова. Це 15 тисяч ув'язнених, помилуваних за участь у "СВО".

"Велика кількість убивств, скоєних російськими солдатами, які проходили службу, і ветеранами, ймовірно, частково пов'язана з хронічними проблемами психічного здоров'я, зумовленими війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства", — зазначає британська розвідка.

Крім того, аналітики називають серед причин зростаючої динаміки вбивств у Росії алкоголізм і вживання наркотичних та інших заборонених речовин, фактором чого є спосіб життя в РФ.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила з 24 лютого 2022 року до 27 квітня 2024 року вже 465 054 солдатів і тисячі одиниць бойової та спеціальної техніки.

Важливо

"У ворога почалася агонія": у ЗСУ заперечують просування окупантів в Очеретиному

Нагадаємо, що 24 квітня аналітики DeepState у телеграм-каналі повідомили, що на Донецькому напрямку противник закріплюється в Очеретиному та Новобахмутівці.

Раніше, 22 квітня, у DeepState повідомили, що ЗС РФ скористалися "перезміною" Сил оборони, і всі окупанти, які концентрувалися останніми днями на околицях, розбрелися і почали ховатися вже в південній частині Очеретиного і в багатоповерховій забудові.