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Военный Фокус Российско-украинская война

При Госпогранслужбе создали подразделение "Гарт": куда будет направлена бригада (фото)

военнослужащие ГПСУ
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы | Иллюстративное фото

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поздравил пограничников с профессиональным праздником и отметил, что новая бригада уже усиливает позиции Сил обороны на востоке страны.

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Глава МВД Игорь Клименко 30 апреля объявил о создании боевой бригады при Государственной пограничной службе Украины, которая получила название "Гарт". Об этом министр сообщил в своем Telegram.

Подразделение было создано как раз день, когда украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. По словам Клименко, бригада уже усиливает позиции украинской армии на востоке страны.

"Сегодня — День пограничника Украины. Профессиональный праздник тех, кто преданно защищает и обороняет нашу государственную границу. Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы — "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах", — написал в посте глава МВД.

госпогранслужба Украины Fullscreen
Военнослужащий ГПСУ
госпогранслужба Украины Fullscreen
Военнослужащий ГПСУ
госпогранслужба Украины Fullscreen
Военнослужащий ГПСУ
госпогранслужба Украины Fullscreen
Военнослужащий ГПСУ
госпогранслужба Украины Fullscreen
Военнослужащий ГПСУ
госпогранслужба Украины Fullscreen
Военнослужащий ГПСУ
госпогранслужба Украины Fullscreen
Военнослужащие ГПСУ
госпогранслужба Украины Fullscreen
Военнослужащий ГПСУ
госпогранслужба Украины
госпогранслужба Украины
госпогранслужба Украины
госпогранслужба Украины
госпогранслужба Украины
госпогранслужба Украины
госпогранслужба Украины
госпогранслужба Украины
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Министр отметил, что украинские пограничники проявляли мужество в боях еще с 2014 года. И до сих пор сформированные в рамках "Гвардії Наступу" подразделения "Сталевий кордон" і "Помста" продолжают бить врага, проявляя боевую мощь и выдержку.

Напомним, в начале мая 2023 года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о завершении формирования 8 бригад "Гвардии наступления", которые поступят под командование Сил обороны после получения боевых заданий. Тогда в составе Государственной пограничной службы была сформирована первая бригада – "Сталевий кордон".