При Госпогранслужбе создали подразделение "Гарт": куда будет направлена бригада (фото)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поздравил пограничников с профессиональным праздником и отметил, что новая бригада уже усиливает позиции Сил обороны на востоке страны.

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Глава МВД Игорь Клименко 30 апреля объявил о создании боевой бригады при Государственной пограничной службе Украины, которая получила название "Гарт". Об этом министр сообщил в своем Telegram.

Подразделение было создано как раз день, когда украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. По словам Клименко, бригада уже усиливает позиции украинской армии на востоке страны.

"Сегодня — День пограничника Украины. Профессиональный праздник тех, кто преданно защищает и обороняет нашу государственную границу. Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы — "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах", — написал в посте глава МВД.

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Министр отметил, что украинские пограничники проявляли мужество в боях еще с 2014 года. И до сих пор сформированные в рамках "Гвардії Наступу" подразделения "Сталевий кордон" і "Помста" продолжают бить врага, проявляя боевую мощь и выдержку.

Напомним, в начале мая 2023 года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о завершении формирования 8 бригад "Гвардии наступления", которые поступят под командование Сил обороны после получения боевых заданий. Тогда в составе Государственной пограничной службы была сформирована первая бригада – "Сталевий кордон".