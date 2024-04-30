При Держприкордонслужбі створили підрозділ "Гарт": куди буде направлена бригада (фото)

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко привітав прикордонників із професійним святом і зазначив, що нова бригада вже посилює позиції Сил оборони на сході країни.

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Глава МВС Ігор Клименко 30 квітня оголосив про створення бойової бригади при Державній прикордонній службі України, яка отримала назву "Гарт". Про це міністр повідомив у своєму Telegram.

Підрозділ було створено якраз у день, коли українські прикордонники святкують своє професійне свято. За словами Клименка, бригада вже посилює позиції української армії на сході країни.

"Сьогодні — День прикордонника України. Професійне свято тих, хто віддано захищає та обороняє наш державний кордон. Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — "Гарт", бійці якої вже посилюють Сили оборони на східних рубежах", — написав у пості глава МВС.

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Міністр зазначив, що українські прикордонники проявляли мужність у боях ще з 2014 року. І досі сформовані в межах "Гвардії Наступу" підрозділи "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, проявляючи бойову міць і витримку.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про завершення формування 8 бригад "Гвардії наступу", які надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойових завдань. Тоді у складі Державної прикордонної служби було сформовано першу бригаду — "Сталевий кордон".