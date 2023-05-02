Готові та чекають завдання: в Україні повністю сформовано 8 бригад "Гвардії наступу"

За інформацією голови МВС Ігоря Клименко, Україна також має можливості для формування додаткових штурмових бригад, оскільки на це є попит.

Related video

В Україні повністю сформовано 8 бригад "Гвардії наступу", які надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойових завдань. Про це розповів 2 травня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також Клименко зазначив, що очікується формування додаткових бригад, тому що Україна має можливості на їх доозброєння.

"Бригади ("Гвардії наступу" — ред.) сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани формування додаткових бригад, тому що на це є попит, а у нас є можливості. Зараз ми продовжуємо доозброювати бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання — це 2-3 тижні — і паралельно починаємо формування додаткових підрозділів", — заявив він.

За словами міністра МВС, основним завданням кожної бригади стане проведення наступальних операцій спільно із Силами оборони.

"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця та поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", — наголосив Клименко.

Наразі, за словами міністра, бригади очікують оголошення бойового завдання, після чого надійдуть під командування Сил оборони.

Загальну чисельність військових у складі бригад Клименко не конкретизував з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що бригада "Хартія" офіційно стала частиною "Гвардії наступу" і братиме участь у майбутніх боях за українські території.

Раніше, на початку квітня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що кількість анкет на участь у "Гвардії наступу" настільки велика, у зв'язку з чим триватиме формування резервних підрозділів.