ВС РФ атаковали "Ураганами" Горняк в Донецкой области: известно о погибших (фото)

Российские захватчики атаковали жилую застройку. Жертвами обстрела стали 57-летняя женщина и мужчина 64 лет.

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Российская армия обстреляла город Горняк Донецкой области, применив реактивные системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщил руководитель ОВА Вадим Филашкин.

"Два человека погибли и шестеро ранены — таковы предварительные последствия обстрела Горняка. Россияне атаковали город Ураганами сегодня после обеда. Известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил он.

обстрел Горняка

Обстрел Горняка 2

Между тем в Донецкой областной прокуратуре добавили, что оккупанты направили удар на жилую застройку.

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"Еще шестеро местных жителей в возрасте от 46 до 77 лет во время вражеской атаки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчины доставлены в медицинские учреждения. Врачи диагностировали у них минно-взрывные и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения и контузии", — отмечается в сообщении.

Известно об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

15 апреля российские войска обстреляли город Северск в Бахмутском районе Донецкой области. В результате обстрела погибли 4 человека.

Также Фокус писал, что в результате обстрела оккупантами Покровска Донецкой области 6 апреля погибли пять человек, в том числе несовершеннолетняя.