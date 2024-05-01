ВС РФ атаковали "Ураганами" Горняк в Донецкой области: известно о погибших (фото)
Российские захватчики атаковали жилую застройку. Жертвами обстрела стали 57-летняя женщина и мужчина 64 лет.
Российская армия обстреляла город Горняк Донецкой области, применив реактивные системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщил руководитель ОВА Вадим Филашкин.
"Два человека погибли и шестеро ранены — таковы предварительные последствия обстрела Горняка. Россияне атаковали город Ураганами сегодня после обеда. Известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил он.
Между тем в Донецкой областной прокуратуре добавили, что оккупанты направили удар на жилую застройку.Важно
"Еще шестеро местных жителей в возрасте от 46 до 77 лет во время вражеской атаки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчины доставлены в медицинские учреждения. Врачи диагностировали у них минно-взрывные и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения и контузии", — отмечается в сообщении.
Известно об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.
15 апреля российские войска обстреляли город Северск в Бахмутском районе Донецкой области. В результате обстрела погибли 4 человека.
Также Фокус писал, что в результате обстрела оккупантами Покровска Донецкой области 6 апреля погибли пять человек, в том числе несовершеннолетняя.