ЗС РФ атакували "Ураганами" Гірник у Донецькій області: відомо про загиблих (фото)

Російські загарбники атакували житлову забудову. Жертвами обстрілу стали 57-річна жінка й чоловік 64 років.

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Російська армія обстріляла місто Гірник Донецької області, застосувавши реактивні системи залпового вогню "Ураган". Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули й шестеро поранено — такі попередні наслідки обстрілу Гірника. Росіяни атакували місто Ураганами сьогодні по обіді. Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога", — зазначив він.

обстріл Гірника

Обстріл Гірника 2

Тим часом у Донецькій обласній прокуратурі додали, що окупанти спрямували удар на житлову забудову.

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"Ще шестеро місцевих жителів віком від 46 до 77 років під час ворожої атаки зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Чоловіків доставлено до медичних закладів. Лікарі діагностували в них мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, а також осколкові поранення й контузії", — наголошується в повідомленні.

Відомо про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

15 квітня російські війська обстріляли місто Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Унаслідок обстрілу загинули 4 людей.

Також Фокус писав, що внаслідок обстрілу окупантами Покровська Донецької області 6 квітня загинуло п'ятеро людей, зокрема неповнолітня.