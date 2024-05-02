Во Франции прошли испытания нового реактивного ударного БПЛА Veloce 330 (видео)

Беспилотник использует технологию вертикального взлета и посадки и может быть задействован как барражирующий боеприпас, или же как дрон для разведывательных миссий.

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Французская компания EOS Technologie представила новый реактивный ударный беспилотник Veloce 330. По данным компании, этот реактивный боеприпас успешно завершил третий этап летных испытаний, достигнув скорости более 400 км/ч и преодолев 50 км всего за 16 минут, используя только половину топливного бака.

"Беспилотник продемонстрировал свою аэродинамическую конструкцию и производственные процессы, составив конкуренцию иранским технологиям (барражирующих) боеприпасов", — говорится в пресс-релизе.

Veloce 330 — это часть проектов по разработке дистанционно управляемых боеприпасов, инициированных в мае 2022 года Главным управлением вооружений (DGA) и Агентством оборонных инноваций (AID). Проекты, получившие названия Colibri и Larinae, направлены на разработку боеприпасов, способных нейтрализовать бронированные цели на различных расстояниях.

Барражирующий боеприпас Veloce 330 рассчитан на дальность 80 км и продолжительность работы в течение трех часов. Он использует технологию вертикального взлета и посадки (VTOL) и оснащен генераторным блоком зарядов для противодействия активной обороне. В боеприпас также интегрирована GPS-независимая и устойчивая к помехам навигационная система, разработанная компанией TRAAK.

В дополнение к своим атакующим возможностям Veloce 330 может выполнять разведывательные миссии благодаря оптико-электронной системе, способной обнаруживать транспортные средства на расстоянии до 15 км днем и до 3 км ночью. При этом боеприпас разработан таким образом, чтобы исключить вмешательство человека в процесс принятия оперативных решений.

Напомним, в Иране создали новый барражирующий боеприпас, внешне напоминающий российские дроны-камикадзе "Ланцет". Предполагается, что разработка будет иметь схожие ТТХ в частности время полета от 30 до 60 минут и дальность действия 40 километров.