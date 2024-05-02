У Франції пройшли випробування нового реактивного ударного БПЛА Veloce 330 (відео)

Безпілотник використовує технологію вертикального зльоту й посадки та може бути залучений як баражувальний боєприпас або ж як дрон для розвідувальних місій.

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Французька компанія EOS Technologie представила новий реактивний ударний безпілотник Veloce 330. За даними компанії, цей реактивний боєприпас успішно завершив третій етап льотних випробувань, досягнувши швидкості понад 400 км/год і подолавши 50 км всього за 16 хвилин, використовуючи тільки половину паливного бака.

"Безпілотник продемонстрував свою аеродинамічну конструкцію та виробничі процеси, склавши конкуренцію іранським технологіям (баражувальних) боєприпасів", — ідеться в пресрелізі.

Veloce 330 — це частина проєктів із розроблення дистанційно керованих боєприпасів, ініційованих у травні 2022 року Головним управлінням озброєнь (DGA) і Агентством оборонних інновацій (AID). Проєкти, що отримали назви Colibri та Larinae, спрямовані на розроблення боєприпасів, здатних нейтралізувати броньовані цілі на різних відстанях.

Баражувальний боєприпас Veloce 330 розрахований на дальність 80 км і тривалість роботи протягом трьох годин. Він використовує технологію вертикального зльоту й посадки (VTOL) і оснащений генераторним блоком зарядів для протидії активній обороні. У боєприпас також інтегрована GPS-незалежна та стійка до перешкод навігаційна система, розроблена компанією TRAAK.

На додаток до своїх атакувальних можливостей Veloce 330 може виконувати розвідувальні місії завдяки оптико-електронній системі, здатній виявляти транспортні засоби на відстані до 15 км удень і до 3 км уночі. Водночас боєприпас розроблено так, щоб унеможливити втручання людини в процес ухвалення оперативних рішень.

Нагадаємо, в Ірані створили новий баражувальний боєприпас, що зовні нагадує російські дрони-камікадзе "Ланцет". Передбачається, що розробка матиме схожі ТТХ, зокрема час польоту від 30 до 60 хвилин і дальність дії 40 кілометрів.