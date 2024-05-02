Придется придумать новую дату: ВСУ о возможности захвата ВС РФ Часового Яра до 9 мая

Противник пытается отыскать уязвимые места в украинской обороне, но не может "прыгнуть выше головы", говорят в 26-й бригаде ВСУ.

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Российские оккупанты бросили все усилия, чтобы до "сакральной даты" 9 мая захватить город Часов Яр в Донецкой области. В ВСУ уверены, что это маловероятно, поэтому оккупантам придется переносить сроки. Об этом в эфире телемарафона 2 мая заявил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, противник пытается отыскать уязвимые места в украинской обороне, но не сможет "прыгнуть выше головы".

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Результат российской тактики выжженной земли: как выглядит Часов Яр, — AP (фото, видео)

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты вообще, скорее всего, у них ничего не получится, и им придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", — заявил Калашников.

Ранее лейтенантзСУ с позывным "Алекс" в своем телеграмм-канале "Офицер+" рассказал, что оккупантов нет в Часом Яру, а 100% города контролируют Силы обороны и несмотря на сложность сдерживают противника за пределами города.

"П**дары пытаются обходить город вдоль трассы на Ивановское, чтобы потом окружить восточную окраину Часика. Недавно они имели там успехи, однако пацаны их остановили на данный момент. Все забыли, что наши пацаны до сих пор сидят в Ивановском и там нихр*на не сладко, потому что даже зайти туда и выйти — очень рискованная задача, ребята делают это чуть ли не собачьими тропами", — рассказал он.

Напомним, что россияне с 4 апреля атакуют Часов Яр возле Бахмута. Враг пытается оккупировать город по ряду причин, которые бы позволили ему получить успех в дальнейшем на фронте.

2 апреля начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что бои с российскими оккупантами дошли до границы города Часов Яр Донецкой области.