Доведеться вигадати нову дату: ЗСУ про можливість захоплення ЗС РФ Часового Яру до 9 травня

Противник намагається відшукати уразливі місця в українській обороні, але не може "стрибнути вище голови", кажуть в 26-й бригаді ЗСУ.

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Російські окупанти кинули всі зусилля, щоб до "сакральної дати" 9 травня захопити місто Часів Яр на Донеччині. В ЗСУ впевнені, що це малоймовірно, тож окупантам доведеться переносити строки. Про це в ефірі телемарафону 2 травня заявив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, противник намагається відшукати уразливі місця в українській обороні, але не зможе "стрибнути вище голови".

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Результат російської тактики випаленої землі: як виглядає Часів Яр, — AP (фото, відео)

"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати взагалі, найімовірніше, у них нічого не вийде, і їм доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", – заявив Калашніков.

Раніше лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів, що окупантів немає в Часовому Яру, а 100% міста контролюють Сили оборони та попри складність стримують противника за межами міста.

"П**дари намагаються обходити місто вздовж траси на Іванівське, щоб потім оточити східну окраїну Часіка. Нещодавно вони мали там успіхи, проте пацани їх зупинили на цей момент. Всі забули, що наші пацани досі сидять в Іванівському і там ніхр*на не солодко, бо навіть зайти туди і вийти — дуже ризикована задача, хлопці роблять це ледь не собачими тропами", — розповів він.

Нагадаємо, що росіяни з 4 квітня атакують Часів Яр біля Бахмута. Ворог намагається окупувати місто через низку причин, які б дозволили йому отримати успіх у подальшому на фронті.

2 квітня начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що бої з російськими окупантами дійшли до межі міста Часів Яр Донецької області.