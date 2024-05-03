Удар по авиабазе "Кущевская": 40 самолетов переместили вглубь России, — британская разведка

По данным аналитиков, атака на российские военные объекты приводит к определенным последствиям, хоть они сейчас не так заметны. Решение перебазировать авиацию подальше от фронта приведет к увеличению нагрузки и расходов.

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В ночь на 27 апреля на территории России была повреждена авиабаза "Кущевская", которая находится в Краснодарском крае. В результате это может повлиять на активность вражеской авиации, написали в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 3 мая.

По данным аналитиков, атака на российский военный объект привел к тому, что оккупантам пришлось около 40 самолетов различных типов переместить из этого района на другие аэродромы, которые расположен дальше от линии фронта.

В то же время, в британской разведке признают, что первое время последствия этого события вряд ли будут очевидны или драматичны, однако в будущем противник может столкнуться с определенными последствиями.

Дело в том, что Украина уже продемонстрировала свои способности наносить удары вглубь России и они могут продолжиться дальше.

"Принуждение к таким мерам по рассредоточению означает, что для поддержания прежнего постоянного контроля над пространством боевых действий придется увеличить продолжительность вылетов. Это, в свою очередь, потребует больше топлива, что увеличит расходы, а также увеличит нагрузку на экипажи самолетов", — говорится в сообщении.

В британской разведке рассказали, как удар по аэродрому "Кущевская" скажется на активность российской авиации Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, что 30 апреля в британской разведке уже называли последствия для России после атаки на аэродром "Кущевская". По данным аналитиков из разведки Минобороны Великобритании, обстрел был масштабным и нанес противнику значительные потери. Теперь оккупанты вынуждены еще сильнее заботиться о безопасности авиации.