Под Белгородом БпЛА атаковали иранских инструкторов из "Шахедов": есть жертвы

Волонтер Сергей Стерненко утверждает, что российская сторона придерживается легенды, что в микроавтобусе перевозили не инструкторов из Ирана, а работников местного свинокомплекса.

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В Белгородской области неизвестные БпЛА атаковали микроавтобусы, которые перевозили инструкторов из Ирана для работы с "Шахедами". Об этом в своем телеграм-канале 6 мая сообщил украинский волонтер и активист Сергей Стерненко.

"В БНР неизвестные дроны атаковали российские "ГАЗели" с иранскими инструкторами для работы с "Шахедами". Сообщается о 6 погибших и более 30 раненых", — говорится в сообщении.

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Российские инструкторы прибывают в Беларусь для обучения операторов БПЛА, — ЦНС

Он добавил, что по российской легенде, в микроавтобусе перевозили работников местного свинокомплекса.

Губренатор Белгородщины Вячеслав Гладков 6 мая в своем телеграм-канале сообщил об атаке на 2 микроавтобуса и легковушку.

"Две "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших жителей", — написал он.

Он добавил, что по предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Один из мужчин получил проникающее ранение, и его прооперировали. Другие пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь.

На месте, по словам губернатора, работают все оперативные службы.

Напомним, что в оккупированном Крыму Силы обороны ликвидировали иранских инструкторов из "Шахедов" .

В ночь на воскресенье, 28 апреля, 4 российские области были атакованы беспилотниками. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 17 украинских дронов.