Не только на Донбассе: где ВС РФ могут наступать летом

Оккупанты могут различными способами достичь своей цели по захвату Донбасса. Самые ожесточенные бои могут произойти в сторону Краматорской агломерации или на Кураховско–Угледарском направлениях.

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Вооруженные силы Российской Федерации во время будущего наступления сконцентрируют свое внимание на захвате Донецкой области. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Издание со ссылкой на собеседников в Силах обороны заявило, что основная цель ВС РФ — захват Донецкой области. Однако способы действий врага для достижения цели могут отличаться.

В частности, оккупанты могут наступать на тех же направлениях, на которых действуют сегодня (Константиновский — в районе Часового Яра, Покровский — десяток населенных пунктов возле Авдеевки, Кураховский — со стороны Марьинки). Ожесточенные бои могут быть в сторону Краматорской агломерации или на Кураховско–Угледарском направлениях.

Также враг может активизироваться и на Сумщине и Харьковщине. Целью оккупантов может быть создание так называемой "санитарной зоны" возле своих приграничных регионов. Также россияне хотят заставить украинское командование забрать часть войск из других важных направлений.

Напомним, 3 мая военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что в Украине начали строить оборонительные укрепления из-за вероятного наступления ВС РФ. По его словам, оборонительные рубежи уже есть, однако вопрос в прикрытии их от ударов вражеской авиации, с этим есть проблемы из-за недостатка средств.

4 мая заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что наступление ВС РФ может иметь "судьбоносные последствия" для Украины. Он отметил, что, скорее всего, враг начнет продвигаться в Харьковской области.