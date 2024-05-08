"Посмотрим, что мы можем предложить": Румыния готова обсудить предоставление Украине ЗРК Patriot

Румынский лидер Клаус Йоханнис обсудил возможность такого шага во время встречи с Джо Байденом. Политик подчеркнул, что его страна рассчитывает получить от союзников другое оборудование, поскольку Румыния не может остаться без систем ПВО.

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Румынский президент Клаус Йоханнис сообщил, что готов обсудить вопрос возможности отправки в Украину системы ПВО Patriot. Об этом информируют Reuters и AP.

Известно, что после окончания встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне Йоханнис сообщил, что в течение последних недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot Украине.

"Президент Байден упомянул об этом во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны, — отметил президент.

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Кроме того, известно, что его встреча в Белом доме состоялась 7 мая. Она должна была отметить два десятилетия членства Румынии в НАТО. При этом Байден пошутил, что выступал за вступление Румынии в НАТО, когда был сенатором "180 лет назад".

В свою очередь Йоханнис выразил благодарность Байдену за прием и назвал трансатлантический альянс "краеугольным камнем нашего демократического образа жизни".

14 апреля стало известно, что из-за усиления российских ракетных атак по Украине Германия дала согласие на срочную передачу еще одного комплекса Patriot в дополнение к тем двум, которые были переданы в 2023 году.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его команде удалось найти более 100 "свободных" батарей Patriot. В то же время сейчас он сосредоточен на получении Киевом семи таких ЗРК.