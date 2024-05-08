В ВСУ объяснили, как появление F-16 в Украине повлияет на фронт и действия ВС РФ

По словам спикера ВС Ильи Евлаша, россияне будут понимать, что Украина перевооружается и меняет свой авиационный парк, приближаясь к стандартам НАТО.

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Получение Украиной самолетов F-16 станет определенной опасностью для российских захватчиков. Об этом в интервью NV, опубликованном 7 мая, заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Они даже психологически будут понимать, что им приходится иметь дело уже с натовским образцом, мощным, реактивным самолетом, они могут не знать, какого типа ракеты с активной головкой самонаведения там, например, какая дистанция поражения. Конечно, это придаст им такую нотку неопределенности и нервозности", — сказал Евлаш.

По словам представителя Воздушных сил, Украина уже имеет уникальный боевой опыт во время обучения на истребителях F-16, который изучают западные партнеры. Также россияне будут понимать, что украинская армия перевооружается, меняет свой авиационный парк, приближаясь к стандартам НАТО.

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"Это все в комплексе будет поднимать моральный дух украинцев и давать уверенность в победе", — отметил Илья Евлаш.

Как известно, в Нидерландах, Норвегии, Дании, а также в Норвегии пообещали передать Украине истребители F-16. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что первые F-16 должны доставить в Украину до лета 2024 года.

7 мая стало известно, что представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 проходит в несколько этапов.

Также Фокус писал, что в Воздушных силах рассказали о пользе для Украины даже от неисправных F-16. В частности, по словам Евлаша, такие самолеты могут стать "донорами".