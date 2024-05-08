Мы готовы, но Киев не просил: премьер-министр Литвы об отправке военных в Украину

Ингрида Шимоните сообщила, что не исключает заявлений от Москвы, согласно которым отправка в Украину литовских военных является провокацией.

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В Литве готовы отправить своих солдат для обучения в Украину. Однако от Киева пока не поступало запроса. С таким заявлением выступила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, информирует Financial Times.

По словам политика, она получила от парламента разрешение отправить войска в Украину для участия в учениях, о чем до этого уже заявляло возглавляемое ею правительство, однако Киев пока не просил об этом.

Вместе с этим Шимоните признала, что в России будут считать отправку литовских военных в Украину провокацией.

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"Если бы мы думали только о российском ответе, то не смогли бы ничего отправить. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то бомбят", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что в свое время Шимоните говорила, что Литва готова отправить военных в Украину только при условии надлежащей противовоздушной обороны.

7 марта стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон допустил вероятность отправки иностранных военных на помощь Украине. Это вызвало разногласия среди союзников Украины, поскольку они опасаются провоцировать прямую конфронтацию с Россией.

К тому же 3 мая Фокус писал, что в Кремле прокомментировали предложение Макрона об отправке войск в Украину, заявив об "очень опасной тенденции".