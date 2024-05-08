Могут повторить: в ВСУ предупредили о вероятности новых комбинированных ударов ВС РФ

Агрессор анализирует последствия ударов по инфраструктурным объектам, собирая информацию. Поэтому ВС РФ могут продолжать осуществлять свои террористические атаки.

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Российские оккупанты могут продолжать свою практику комбинированных ударов по Украине, применяя большое количество различных ракет и дронов, поэтому украинцам нужно быть готовыми к такому развитию событий. О такой возможности в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что россияне пытаются бить по различным объектам, целятся в энергетическую инфраструктуру, продолжая ее уничтожать.

"Мы должны быть готовыми к тому, что противник может продолжать такие свои удары", — предупредил Илья Евлаш.

И хотя в последнее время Воздушные силы фиксировали уменьшение использования "Шахедов", впрочем, ночью агрессор использовал для воздушного нападения комбинированного удара более двух десятков ударных БПЛА. Поэтому Воздушные силы должны быть всегда готовы к отражению всех возможных вариантов атак.

Евлаш добавил, что враг анализирует последствия ударов, пытается собирать информацию, какие именно объекты удалось поразить как от своей разведки, так и из открытых источников.

Всего сегодня вооруженные силы Российской Федерации атаковали Винницкую, Запорожскую, Кировоградскую, Киевскую, Ивано-Франковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Львовскую области с помощью 55 ракет различных типов и 21 ударного дрона типа Shahed.

Напомним, Фокус писал, по каким именно целям 8 мая летели российские ракеты и БПЛА. Наибольшее количество средств поражения угрожало объекту во Львовской области.