Российская армия потеряла 3000 танков с начала полномасштабной войны, — Oryx

Украинские военные уничтожили более 2000 машин из них, а еще более 500 стали трофейными.

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Потери российской армии с 24 февраля 2022 года достигли 3000 танков. Об этом сообщает Якуб Яновский, который подсчитывает потери ВС РФ и ВСУ на основе фото или видео подтверждений.

"Какое эпическое поражение самопровозглашенной военной сверхдержавы", — заявил аналитик.

Общее количество визуально задокументированных потерь российских танков во время полномасштабной войны в 2022 году достигло 3000 единиц. Он добавил, что строительство нового танка даже в РФ стоит дороже одного млн долларов за машину.

Скриншот сайта Oryx

Также Якуб Яновский привел данные по типу танков:

Т-54/55 — 8;

Т-62 — 136;

Т-64 — 92;

Т-72 — 1441;

Т-80 — 840;

Т-90 — 136;

неустановленные машины — 347.

В список входят уничтоженные (2001), поврежденные (156), брошенные (329) и трофейные машины (514). Общие потери РФ уже перевалили за 15 000 единиц техники.

Напомним, 8 мая 47-я отдельная механизированная бригада показала, как M2 Bradley обездвижил российский танк Т-80.

Также в соцсетях показали, как ВС РФ выпустили на поле боя "танк-сарай" на базе Т-80БВ с противоминным тралом и системой РЭБ.