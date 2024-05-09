Путин может нацелиться на "озеро НАТО" в случае войны с Западом, — экс-главком Альянса

По мнению Джеймса Ставридиса, речь идет про Балтийское море, которое в большинстве своем контролируют страны Североатлантического союза. При этом, благодаря Калининградской области, у Кремля также есть влияние в этом регионе, но оно слишком слабое.

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Следующей целью России, а в частности ее президента Владимира Путина, может стать так называемое "озеро НАТО". Так считает адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, пишет Bloomberg.

Россия продолжает сохранять контроль над частью балтийского побережья благодаря городу Калининград. В то же время, если Альянс и Москва начнут противостояние, тогда любой российский корабль в этом регионе будет уничтожен силами Североатлантического союза.

"Озером НАТО" принято называть Балтийское море. Все дело в том, что большая его часть контролируется силами Альянса. Речь идет про Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а с недавних пор еще и Швецию с Финляндией. Соответственно, в этом вопросе преимущество на стороне Запада.

С 1972 года проводятся совместные военно-морские учения в регионе, которые называются Baltic Operations (BALTOPS). Это демонстрирует, что флоты стран Альянса будут эффективно взаимодействовать. Только в прошлом году в этих маневрах участвовали 20 стран, 50 кораблей, 45 самолетов и 6000 военных моряков.

Во время подобных мероприятий участники НАТО отрабатывают элементы противовоздушной и противоминной обороны, используют дроны, а также современные технологии. То есть, в теории, именно Балтийское море может стать одним из полигонов, где будут развернуты морские и воздушные силы Альянса.

Борьба за "озеро НАТО": действия России

Кремль может ответить на учения НАТО кибервойной, тем самым создавая препятствие для гражданской авиации, как пишут авторы материала. Подобная тактика уже фиксировалась в течение последних нескольких недель. Компании Finnair пришлось приостановить рейсы в Эстонию после ряда препятствий. Соответственно, Альянсу нужно будет научиться противостоять такому виду агрессии.

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Особое значение будет иметь территория Калининградской области, которая отделена от остальной части России странами НАТО и Беларусью. Там может располагаться тактическое ядерное оружие россиян. То есть, если конфликт между Кремлем и Западом начнется, тогда нужно будет нейтрализовать Калининград.

"Кому-то эта угроза может показаться чрезмерной — какие шансы, что Путин создаст серьезный кризис на море или вторгнется в одну из стран Балтии? Что ж, три года назад мнение о том, что он начнет штурмовать Украину, тоже казалось маловероятным — не пытайтесь разгадать человека в Кремле. Эти малые страны, безусловно, воспринимают это серьезно: бывший руководитель подразделения военной разведки Эстонии предупредил, что Россия будет готова напасть в течение четырех лет, что российские войска могут взять столицы Эстонии или Латвии менее чем за три дня", – написал Джеймс Ставридис.

Отдельно в материале пошла речь о том, что присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу значительно прибавляет силы НАТО в Балтийском море. Соответственно, контроль над "озером" союза сохраняется, что может повлиять на результат потенциального противостояния с Россией.

Напомним, 29 апреля сообщалось, что Польша озвучила "мрачные" прогнозы в случае нападения России. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, страна не удивится, если начнется противостояние Запада и Москвы. Но в конечном итоге Россия проиграет, поскольку она намного слабее.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 35 тыс. немецких солдат готовы отправиться в Балтию. По его словам, Бундесвер разместит военную бригаду в Литве, чтобы стабилизировать ситуацию с безопасностью в Прибалтике.