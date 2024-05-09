"Всего за один день": "Маґура" успешно уничтожила три танка, БМП-3 и МТ-ЛБ (видео)

Украинские воины рассказали, что российские оккупанты и в дальнейшем применяют как бронетехнику, так и огромное количество пехоты.

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Воины 47 отдельной механизированной бригады "Маґура" в очередной раз остановили массированное наступление российских войск. В Telegram подразделения сообщили подробности.

На видео можно увидеть ликвидацию трех танков, БМП-3 и МТ-ЛБ. Военные отметили, что на это потратили незначительное время.

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"Только за один день", — отметили бойцы.

Успешного результата удалось достичь благодаря совместной работе операторов батальона беспилотных систем Strike Drones Company и операторов БПЛА 2 механизированного батальона Ignis Vindicta и артиллеристов. Воины рассказали, что российские оккупанты применяют как бронетехнику, так и огромное количество пехоты.

"Жжем российскую технику профессионально!" — добавили военные.

Уничтожение танков РФ на фронте

БМП Bradley в дуэли уничтожила ракетой TOW российский танк Т-80. Тяжелую противотанковую управляемую ракету применяли бойцы "Маґури", которые воюют в Донецкой области. Бойцы ликвидировали вражескую технику благодаря противотанковой ракете TOW. Успех состоялся благодаря экипажу второго механизированного батальона.

Бойцы ВСУ 2 мая показали, как экипаж Bradley M2 сумел ликвидировать российскую МТ-ЛБ. Войска РФ отправили на штурм возле Авдеевки 7 единиц бронетехники, среди которых было 5 тягачей МТ-ЛБ с вражеским десантом. БМП ликвидировала российскую бронетехнику в районе именно этого города. Отмечается, что по вражеской МТ-ЛБ отработал экипаж Курта из 2-го механизированного батальона "Маґури".

ВСУ 2 мая уничтожили 42 танка и другую технику РФ на территории Донецкой области. Войска РФ, по данным командования, понесли большие потери в боях за один из населенных пунктов.

Напомним, 9 мая журналист Bild Бьерн Штрицель высказал свое мнение относительно парада в Москве по случаю "дня победы". Уже второй год подряд в параде участвует только один 80-летний Т-34 из музея, что подтверждает факт отсутствия необходимого количества танков в войсках РФ.