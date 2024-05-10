"За нетяжкие преступления": офицер призвал предоставить возможность реабилитироваться заключенным в ВСУ (видео)
Офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай считает, что нужно учитывать желание и уровень здоровья людей, совершивших нетяжкие преступления, подписать контракт для прохождения военной службы.
Стоит предоставлять возможность реабилитироваться в Вооруженных силах Украины определенным категориям осужденных. Офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай в эфире "Київ 24" высказал свое мнение, комментируя возможную мобилизацию осужденных.
Он отметил, что следует учитывать количество людей, которые могут быть призваны в ряды украинской армии. По его словам, мобилизационный ресурс Украины гораздо меньше, чем в России, однако РФ вербует в вооруженные силы осужденных с начала полномасштабного вторжения.Важно
"Считаю, что стоит давать возможность давать реабилитировать себя и отправить на фронт по контракту, нужно в первую очередь тем людям, которые совершили нетяжелые преступления, или были совершены непреднамеренно", — пояснил он.
Таким людям, по его словам, стоит давать шанс отправиться на фронт. Мирослав Гай добавил, что нужно учитывать и желание таких призывников и уровень их здоровья.
Мобилизация осужденных в Украине
Верховная Рада Украины 8 мая проголосовала за законопроект о добровольной мобилизации осужденных. Адвокат Сергей Старенький рассказал, люди, которые заявляют о желании пойти на фронт, не очень хорошо чувствуют себя в исправительной колонии и пытаются улучшить положение.
В апреле Минюст предложил отправлять в окопы граждан с судимостью наравне с другими. Утвержденная редакция закона предусматривает, что осужденные могут воевать добровольно. Руководитель Минюста Денис Малюська предлагает пойти еще дальше и ужесточить требования.
Напомним, 10 мая спикер ВСУ заявил, что РФ стремится заставить Украину оттянуть силы с Донецкого направления в Харьковскую область. Враг пытается спровоцировать панические настроения среди украинцев, в частности, информационными вбросами в сети.