"За нетяжкі злочини": офіцер закликав надати можливість реабілітуватися в'язням у ЗСУ (відео)

Офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай вважає, що потрібно враховувати бажання та рівень здоров'я людей, які скоїли нетяжкі злочини, підписати контракт для проходження військової служби.

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Варто надавати можливість реабілітуватися у Збройних силах України певним категоріям засуджених. Офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай в ефірі "Київ 24" висловив свою думку, коментуючи можливу мобілізацію засуджених.

Він наголосив на тому, що варто враховувати кількість людей, які можуть бути призвані до лав українського війська. З його слів, мобілізаційний ресурс України набагато менший, ніж у Росії, однак РФ вербує у збройні сили засуджених від початку повномасштабного вторгнення.

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"Вважаю, що варто давати можливість давати реабілітувати себе та відправити на фронт за контрактом, потрібно насамперед тим людям, які скоїли нетяжкі злочини, або були скоєні ненавмисно", – пояснив він.

Таким людям, з його слів, варто давати шанс відправитися на фронт. Мирослав Гай додав, що потрібно враховувати й бажання таких призовників та рівень їхнього здоров'я.

Мобілізація засуджених в Україні

Верховна Рада України 8 травня проголосувала за законопроєкт про добровільну мобілізацію засуджених. Адвокат Сергій Старенький розповів, люди, які заявляють стосовно бажання піти на фронт, не дуже добре почуваються у виправній колонії та намагаються покращити становище.

У квітні Мін'юст запропонував відправляти в окопи громадян із судимістю нарівні з іншими. Затверджена редакція закону передбачає, що засуджені можуть воювати добровільно. Керівник Мін'юсту Денис Малюська пропонує піти ще далі й посилити вимоги.

Нагадаємо, 10 травня спікер ЗСУ заявив, що РФ прагне змусити Україну відтягнути сили з Донецького напрямку до Харківської області. Ворог намагається спровокувати панічні настрої серед українців, зокрема, інформаційними вкидами у мережі.