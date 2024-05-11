ВС РФ штурмовали позиции 3-й ОШБр: враг понес потери, в плен попал замкомандира (видео)

По данным командования, россияне пытались штурмовать передние позиции Сил обороны и понесли большие потери — ликвидировано 28 вражеских военнослужащих.

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Возле населенного пункта Райгородка в Луганской области бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины пленили замкомандира вражеской роты и старшего сержанта 752-го мотострелкового полка РФ. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"Россиян захватили возле н.п. Райгородка на Луганщине бойцы 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что враг пытался штурмовать передние позиции украинцев, однако оккупанты были разбиты, в частности ликвидировано — 28 человек. Также двое россиян были взяты в плен.

"Этим двум (оккупантам, — ред.) повезло выжить и они считали, что шли на закрепление. Хотя по мнению их командиров — скорее "обнулиться", — рассказали украинские военные.

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Бойцы опубликовали ролик с разговором с пленными. Украинский военный отметил, что россиян не убьют, покормят, одного из них полечат, а потом попытаются обменять. Кроме этого, россиянин обратился к своим собратьям и призвал их жить и отметил, что непонятно, за что они воюют.

Напомним, 26 апреля стало известно, что российский военный сдался в плен из-за того, что не выдержал массированных ударов украинских БПЛА. Сначала врага забросали боеприпасами с БПЛА, а после этого атаковали FPV-дронами.

2 мая международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что с декабря 2023 года россияне убили по меньшей мере 21 украинского военнопленного. Кроме этого, российские командиры могут приказывать подчиненным всех убивать и не брать в плен.