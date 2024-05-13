Обвал дома в Белгороде: возросло количество жертв, детали (видео)

По данным российских властей, спасатели закончили разбор завалов, продолжается процесс идентификации тел жертв. Сегодня в Белгороде не будут работать торговые центры и рынки.

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Из-под завалов частично обвалившегося дома в российском Белгороде спасатели достали тела 15 погибших. Еще 17 человек спасены. Поисково-спасательные работы на месте разрушения части дома на улице Щорса закончили. Об этом сообщило МЧС Российской Федерации.

На месте трагедии на улице Щорса всю ночь работали спасатели. Продолжается работа по опознанию тел погибших. Списки местные власти опубликуют позже.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что крупные торговые центры и рынки не будут работать сегодня в Белгороде. Этот запрет не касается аптек и продуктовых магазинов.

По его словам, этой ночью ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате якобы прямого попадания снаряда полностью разрушен жилой дом, баня и гараж в селе Черемошное.

"Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались легкими царапинами и синяками. От вызова скорой наотрез отказались, глава поселения отвез их к родственникам", — написал Гладков.

Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в пяти частных жилых домовладениях. Также повреждены три автомобиля.

Разрушение дома в Белгороде: что известно

В воскресенье, 12 мая в Белгороде обвалился один из подъездов десятиэтажного дома, в котором было 40 квартир. Российские власти утверждают, что "в дом попал снаряд". В соцсетях писали, что "на дом упала российская управляемая авиабомба" из-за нештатного схода боеприпасов.

В Минобороны РФ заявили, что якобы жилой дом повредил обломком одной из сбитых ракет "Точка-У". Главный следственный комитет РФ открыл уголовное дело по "террористическому акту" в Белгороде.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что обвал подъезда мог произойти из-за подрыва или бытового взрыва. Вероятно, обвиняя в этом Киев, Россия хочет оправдать дальнейшие атаки на территорию Украины.

Военный журналист Андрей Цаплиенко отметил, что ряд российских пропагандистов теряются в "методичках" относительно версий причин обвала дома.