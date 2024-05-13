Обвал будинку у Бєлгороді: зросла кількість жертв, деталі (відео)

За даними російської влади, рятувальники закінчили розбір завалів, триває процес ідентифікації тіл жертв. Нині у Бєлгороді не працюватимуть торгові центри та ринки.

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З-під завалів будинку, що частково зруйнувався, у російському Бєлгороді рятувальники дістали тіла 15 загиблих. Ще 17 людей врятовано. Пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування частини будинку на вулиці Щорса закінчили. Про це повідомило МНС Російської Федерації.

На місці трагедії на вулиці Щорса всю ніч працювали рятувальники. Триває робота з упізнання тіл загиблих. Списки місцева влада опублікує пізніше.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що великі торгові центри та ринки не працюватимуть сьогодні у Бєлгороді. Ця заборона не стосується аптек та продуктових магазинів.

За його словами, цієї ночі ППО збила кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Внаслідок нібито прямого влучання снаряда повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж у селі Черемошне.

"Троє мирних мешканців, які в цей момент були вдома, якимось дивом відбулися легкими подряпинами і синцями. Від виклику швидкої навідріз відмовилися, голова поселення відвіз їх до родичів", — написав Гладков.

Загалом на території села різні пошкодження зафіксовано в п’ятьох приватних житлових домоволодіннях. Також пошкоджено три автомобілі.

Руйнування будинку у Бєлгороді: що відомо

У неділю, 12 травня у Бєлгороді обвалився один з під'їздів десятиповерхового будинку, у якому було 40 квартир. Російська влада стверджує, що "в будинок влучив снаряд". У соцмережах писали, що "на будинок впала російська керована авіабомба" через нештатне сходження боєприпасів.

У Міноборони РФ заявили, що нібито житловий будинок пошкодив уламком однієї зі збитих ракет "Точка-У". Головний слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу щодо "терористичного акту" у Бєлгороді.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що обвал під'їзду міг статися через підрив або побутовий вибух. Ймовірно, звинувачуючи в цьому Київ, Росія хоче виправдати подальші атаки на територію України.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що низка російські пропагандисти губляться у "методичках" щодо версій причин обвалу будинку.