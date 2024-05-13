ВС РФ "уронили" две авиабомбы ФАБ-500 на Белгородский район: что известно (фото)
По подсчетам российского издания ASTRA, за последние 4 дня Россия сбросила на Белгородскую область 5 бомб.
В Белгородской области Российской Федерации упала советская авиационная бомба ФАБ-500. Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая. Об этом сообщило российское издание Baza.
По предварительной информации, ФАБ-500 упала в районе дома на улице Верескова в поселке Разумное-54 Белгородского района области. Пострадавших нет, жителей близлежащих домов планируют эвакуировать. На 13 мая запланировано уничтожение боеприпаса.
В то же время портал Defense Express исследовал геолокацию и заявил, что речь идет не о поселке Разумное-54, а об одноименном микрорайоне на окраине самого Белгорода. А сама бомба ФАБ-500 упала в считанных метрах от жилых домов.
Более того, аналитики предполагают, что самолет, вероятно, "упустил" ФАБ-500 с комплектом УМПК, которая превращает бомбу в планирующую. Нераскрытие крыльев в этом комплекте является довольно распространенной ситуацией.
Жители Белгорода в соцсетях сообщали, что в районе Разумного упало две бомбы: одна в воскресенье вечером, вторая — под утро понедельника.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гудков прокомментировал "падение взрывоопасных предметов" в поселке Разумное Белгородского района. По его словам, на месте работают все службы. Жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до вечера понедельника.
По подсчетам российского издания ASTRA, за последние 4 дня Россия сбросила на Белгородскую область 5 бомб. Всего за последние три месяца на российские и оккупированные украинские регионы произошло "нештатное схождение" по меньшей мере 33 ФАБ.
Напомним, 4 мая из-за сброшенной на Белгород ФАБ-500 ранения получили по меньшей мере человек. Снаряд упал на жилой сектор.
9 апреля ВС РФ сбросили ФАБ-1500 в оккупированной части Донецкой области.