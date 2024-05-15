"Сейчас тактика действий, как на Харьковщине": в ОСУВ об угрозе наступления ВС РФ в Сумской области

Российские военные не прекращают обстреливать населенные пункты вдоль границы в Сумской области. Противник пытается задействовать небольшие подразделения, а затем подтягивать технику из глубины, рассказал спикер ОСУВ "Северск" Вадим Мисник.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут собрать группировку для наступления на Сумскую область. Сейчас же этой концентрации личного состава не наблюдается на границе. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник во время телемарафона.

По его словам, обстановка сохраняется напряженной, оккупанты придерживаются тактики обстрелов приграничья Сумской области из всего имеющегося вооружения — артиллерии, минометов, РСЗО, также враг активно применяет ударные и разведывательные БПЛА, FPV-дроны.

"Полноценной масштабной группировки мы не наблюдаем. Мы готовимся к обороне и дать отпор на любых направлениях Сумской области со стороны РФ", — сказал Вадим Мысник.

Он подчеркнул, что участок госграницы на Сумщине — около 560 километров, противник обстреливает населенные пункты вдоль этой линии.

"Сейчас такая тактика действий, как мы увидели на Харьковщине, что они небольшие подразделения сначала задействуют, а потом подтягивают технику уже из глубины. Они вблизи границы стараются не держать свою технику", — отметил он.

Мысник рассказал, что российские пехотные подразделения не могут выполнять полноценные боевые задачи без поддержки бронетехники. Однако украинская разведка с помощью дронов дает возможность вычислять передвижения вражеских машин и своевременно их уничтожать.

Напомним, 14 мая руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Россия может планировать наступательную операцию в Сумской области. По его словам, атаки врага в Харьковской области будут продолжаться еще 3-4 дня.

13 мая военный аналитик Петр Черник сообщил, что ВС РФ могут провести рейды не только в Харьковской области, но и на новых направлениях, а именно Сумской и Киевской областях. Он подчеркнул, что россияне бьются насмерть "за свою империю".