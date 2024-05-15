"Зараз тактика дій, як на Харківщині": в ОСУВ про загрозу наступу ЗС РФ у Сумській області

Російські військові не припиняють обстрілювати населені пункти вздовж кордону в Сумській області. Противник намагається задіювати невеликі підрозділи, а потім підтягувати техніку з глибини, розповів речник ОСУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Related video

Збройні сили Російської Федерації можуть зібрати угрупування для наступу на Сумську область. Наразі ж цієї концентрації особового складу не спостерігається на кордоні. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник під час телемарафону.

За його словами, обстановка зберігається напруженою, окупанти дотримуються тактики обстрілів прикордоння Сумської області зі всього наявного озброєння — артилерії, мінометів, РСЗВ, також ворог активно застосовує ударні та розвідувальні БПЛА, FPV-дрони.

"Повноцінного масштабного угруповання ми не бачимо. Ми готуємося до оборони й дати відсічі на будь-яких напрямках Сумської області з боку РФ", — сказав Вадим Мисник.

Він наголосив, що ділянка держкордону на Сумщині — близько 560 кілометрів, противник обстрілює населені пункти вздовж цієї лінії.

"Зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку задіюють, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку", — зауважив він.

Мисник розповів, що російські піхотні підрозділи не можуть виконувати повноцінні бойові завдання без підтримки бронетехніки. Проте українська розвідка за допомогою дронів дає можливість вираховувати пересування ворожих машин і своєчасно їх знищувати.

Нагадаємо, 14 травня керівник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Росія може планувати наступальну операцію в Сумській області. За його словами, атаки ворога в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні.

13 травня військовий аналітик Петро Черник повідомив, що ЗС РФ можуть провести рейди не лише в Харківській області, але й на нових напрямках, а саме в Сумській і Київській областях. Він наголосив, що росіяни бʼються на смерть "за свою імперію".