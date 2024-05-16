Обстрелы Украины: в ВСУ раскрыли самую большую угрозу, посоветовав быть бдительными (видео)

Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что авиация и морские носители не могут быть незаметными. По его словам, больше всего сложностей с ТРК и мобильными платформами.

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Украинцам следует всегда считать, что ВС РФ готовы нанести очередной удар. Однако есть определенные нюансы. Подробнее об этом в эфире телемарафона 16 мая рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Те самые носители крылатых ракет морские для того, чтобы применить, надо вывести в море. Как вы видите, в последнее время это подводная лодка. И эти подводные лодки, когда они выходят, это заметно", — объяснил военный.

Он отметил, что потерянное РФ судно "Коммуна" было фактическим единственным, которое их обслуживало. По его словам, теперь перспектива у врага "не очень приятная".

Спикер заверил, что активность авиации также фиксируется. Однако, по его словам, третье, что остается, и является самым сложным. Речь идет о ТРК, например комплексе "Искандер", и мобильных платформах, таких как "Бал" и "Бастион". Плетенчук пояснил, что сложность связана с возможностью быстро их перемещать.

"Однако днем обычно, как вы видите, они редко прибегают к подобной тактике. Хотя как раз вчера по Николаеву они били "Искандером", в результате чего у нас шесть гражданских пострадавших", — добавил он.

Комментарий Дмитрия Плетенчука (об угрозе обстрелов ВС РФ — с 3:58)

Напомним, в СМИ сообщили о существенном уменьшении возможностей украинской ПВО. Военный эксперт Петр Черник объяснил, почему это не может быть правдой.

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