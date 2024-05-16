Обстріли України: у ЗСУ розкрили найбільшу загрозу, порадивши бути пильними (відео)

Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що авіація та морські носії не можуть бути непомітними. З його слів, найбільше складностей з ТРК і мобільними платформами.

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Українцям слід завжди вважати, що ЗС РФ готові завдати чергового удару. Однак є певні нюанси. Детальніше про це в ефірі телемарафону 16 травня розповів речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

"Ті самі носії крилатих ракет морські для того, щоб застосувати, треба вивести в море. Як ви бачите, останнім часом це підводний човен. І ці підводні човни, коли вони виходять, це помітно", — пояснив військовий.

Він зазначив, що втрачене РФ судно "Комуна" було фактичним єдиним, яке їх обслуговувало. З його слів, тепер перспектива у ворога "не дуже приємна".

Речник запевнив, що активність авіації також фіксується. Однак, з його слів, третє, що залишається, і є найскладнішим. Йдеться про ТРК, наприклад комплекс "Іскандер", та мобільні платформи, такі як "Бал" та "Бастіон". Плетенчук пояснив, що складність пов’язана з можливістю швидко їх переміщати.

"Проте вдень зазвичай, як ви бачите, вони рідко вдаються до подібної тактики. Хоча якраз вчора по Миколаєву вони били "Іскандером", внаслідок чого в нас шість цивільних постраждалих", — додав він.

Коментар Дмитра Плетенчука (про загрозу обстрілів ЗС РФ — з 3:58)

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