Золотая эпоха кораблестроения: Великобритания планирует построить 6 многоцелевых кораблей

Министр обороны Грант Шэппс заявил, что Британии надо значительно расширить возможности кораблестроения. В стратегии до 2050 года страна должна стать наиболее конкурентоспособной морской державой в мире.

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Королевской военно-морской флот Великобритании планирует приобрести до шести новых многоцелевых кораблей поддержки и предоставить им способность бить по целям на земле. Об этом сообщает Defense News.

Министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания учитывает недавние операции в Красном и Черном морях. В целом служба ищет 28 новых кораблей, чтобы улучшить ситуацию в Военно-морских силах. В последнее время флот только уменьшался. Национальная стратегия кораблестроения 2017 года предусматривает, что Великобритания должна стать наиболее конкурентоспособной морской державой в мире к 2050 году.

Судостроительные компании по всей Британии будут работать, потому что Шэппс пообещал построить новые базы для ВМС. Это прозвали новым "золотым веком" для британского кораблестроения:

в Великобритании построят подводные лодки Astute и Dreadnought;

в Шотландии построят фрегаты Type 26 и Type 31;

в Белфасте и Девоне построят корабли поддержки флота.

Шесть универсальных вспомогательных кораблей пойдут в Королевскую морскую пехоту. Платформы будут универсальны, потому что смогут переносить самолеты, транспорт или беспилотники. Также они могут служить мобильными госпиталями для оказания помощи раненым на поле боя. Новые корабли должны заменить все вспомогательные корабли-амфибии, которые сейчас в строю.

Также министр говорит, что нужно очень сильно расширить возможности кораблестроения, чтобы поддержать "золотой век". Для этого, в частности, планируется создать судостроительную академию в Шотландии, где будут обучать эксплуатировать корабли.

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