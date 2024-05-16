Золота епоха кораблебудування: Велика Британія планує побудувати 6 багатоцільових кораблів

Міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Британії треба значно розширити можливості кораблебудування. В стратегії до 2050 року країна має стати найбільш конкурентоспроможною морською державою у світі.

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Королівський військово-морський флот Великої Британії планує придбати до шести нових багатоцільових кораблів підтримки та надати їм здатність бити по цілях на землі. Про це повідомляє Defense News.

Міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Велика Британія враховує недавні операції у Червоному та Чорному морях. Загалом служба шукає 28 нових кораблів, щоб покращити ситуацію у Військово-морських силах. Останнім часом флот тільки зменшувався. Національна стратегія кораблебудування 2017 року передбачає, що Велика Британія має стати найбільш конкурентоспроможною морською державою у світі до 2050 року.

Суднобудівельні компанії по всій Британії будуть працювати, бо Шаппс пообіцяв побудувати нові бази для ВМС. Це прозвали новим "золотим віком" для британського кораблебудування:

у Великій Британії побудують підводні човни Astute та Dreadnought;

в Шотландії побудують фрегати Type 26 та Type 31;

в Белфасті та Девоні побудують кораблі підтримки флоту.

Шість універсальних допоміжних кораблів підуть у Королівську морську піхоту. Платформи будуть універсальні, бо зможуть переносити літаки, транспорт або безпілотники. Також вони можуть слугувати мобільними госпіталями для надання допомоги пораненим на полі бою. Нові кораблі мають замінити всі допоміжні кораблі-амфібії, що зараз у строю.

Також міністр каже, що потрібно дуже сильно розширити можливості кораблебудування, щоб підтримати "золотий вік". Для цього, зокрема, планується створити суднобудівну академію в Шотландії, де будуть навчати експлуатувати кораблі.

Нагадаємо, 13 травня командувач США натякнув, що в Україні діють спецзагони із Великої Британії.

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