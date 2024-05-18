Во Львове родителям погибших военнослужащих будут выплачивать по 10 тыс. грн

Документы на выплату единовременной ежегодной помощи принимает Центр предоставления услуг участникам боевых действий.

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В пятницу, 17 мая, исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение о том, что родителям погибших защитников и защитниц Украины будут выделять из городского бюджета ежегодную единовременную материальную помощь, которая составит 10 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Исполнительный комитет Львовской мэрии принял положение о предоставлении ежегодной единовременной материальной помощи ко Дню матери и Дню отца. Сумма этой помощи — 10 тысяч гривен для каждого", — говорится в заметке.

Отмечается, что документы на выплату принимает Центр предоставления услуг участникам боевых действий.

В горсовете отметили, что право на ежегодную единовременную материальную помощь также имеют родители:

погибших (умерших) защитников и защитниц Украины при условии:

регистрации родителей на территории Львовской МТГ на день подачи заявления или на день гибели (смерти) защитника/защитницы;

родители (независимо от их регистрации), если их ребенок (защитник/защитница) на день гибели (смерти) были зарегистрированы на территории Львовской МТГ;

родители (независимо от их регистрации), если члены семей (жена, малолетние, несовершеннолетние дети) погибших защитников/защитниц были зарегистрированы на территории Львовской МТГ на день гибели.

пропавших без вести защитников и защитниц Украины при особых обстоятельствах при условии регистрации на территории Львовской МТГ.

погибших (умерших) вследствие ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, и лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм проявленные во время Революции Достоинства, при условии регистрации на территории Львовской МТГ.

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