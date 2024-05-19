Усиление мобилизации с 18 мая: как мужчине обновить военно-учетные данные

Обновить военно-учетные данные можно через ТЦК и СП, ЦПАУ или электронный кабинет. Однако это нужно сделать не всем мужчинам.

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18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. В течение 60 дней все военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные. Издание "Украинская правда" рассказало подробнее, как это сделать.

Мобилизация в Украине: как мужчине обновить данные

Во время мобилизации в Украине мужчины могут обновить свои военно-учетные данные тремя способами:

лично прибыв в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете или по месту жительства;

через ЦПАУ;

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Как восстановить данные за границей во время мобилизации

Мужчине, который находится за границей, можно это сделать двумя способами:

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

через официальный электронный адрес или номер телефона, которые указаны на сайте ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете.

Согласно новому закону о мобилизации в Украине, регистрировать электронный кабинет необязательно.

Кто из мужчин может не идти в ТЦК

Во время мобилизации в Украине мужчинам, которые не имеют статуса военнообязанного, не обязательно идти в ТЦК и СП для обновления данных. Речь идет о призывниках и лицах, исключенных с воинского учета.

Напомним, директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай заявила, что после обновления данных во время мобилизации в Украине в Центрах предоставления административных услуг повестки мужчинам не выдают. Она отметила, что этим занимается только ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что с 18 мая после вступления в силу закона о мобилизации в Украине не только мужчины должны обновить свои военно-учетные данные. Также это должны сделать женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование.