Россия атаковала дронами Харьков: начались пожары, есть пострадавшие (фото)

В ОВА сообщили, что в результате атаки ВС РФ пострадали четыре человека. Зафиксированы пожары частных домов.

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В ночь на 21 мая российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, всем на месте была оказана медицинская помощь.

Отметим, что об атаке оккупантов дронами глава ОВА предупредил еще в 02:19 ночи. При этом воздушная тревога во многих областях была объявлена еще раньше.

Воздушная тревога в Украине

Также Синегубов написал, что после атаки в частном секторе города были зафиксированы пожары. Пострадали частные дома и гаражи.

Мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram написал, что есть предварительная информация об ударе дроном по одному из "любимых мест" отдыха горожан. Правда, о какой конкретно локации идет речь — не уточнил.

РФ атаковала Харьков

Напомним, 20 мая сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину "Искандером" и почти 30 Shahed. Тогда ночью гремели взрывы в пяти областях. В Николаевской области пострадал частный дом и получила ожоги женщина.

Также отметим, что РФ сконцентрировала треть боеспособной стратегической авиации в "Оленье". Так, на аэродроме "Оленья" враг разместил 12 бомбардировщиков Ту-95МС, 13 Ту-22М3, один Ту-160 и два военно-транспортных самолета Ан-12.