Росія атакувала дронами Харків: почалися пожежі, є постраждалі (фото)

В ОВА повідомили, що внаслідок атаки ЗС РФ постраждало четверо людей. Зафіксовано пожежі приватних будинків.

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У ніч на 21 травня російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. Унаслідок цього постраждали чотири людини. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, усім на місці було надано медичну допомогу.

Зазначимо, що про атаку окупантів дронами глава ОВА попередив ще о 02:19 ночі. При цьому повітряна тривога в багатьох областях була оголошена ще раніше.

Повітряна тривога в Україні

Також Синєгубов написав, що після атаки в приватному секторі міста було зафіксовано пожежі. Постраждали приватні будинки та гаражі.

Мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram написав, що є попередня інформація про удар дроном по одному з "улюблених місць" відпочинку городян. Щоправда, про яку конкретно локацію йдеться — не уточнив.

РФ атакувала Харків

Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну "Іскандером" і майже 30 Shahed. Тоді вночі гриміли вибухи в п'яти областях. У Миколаївській області постраждав приватний будинок і отримала опіки жінка.

Також зазначимо, що РФ сконцентрувала третину боєздатної стратегічної авіації в "Оленях". Так, на аеродромі "Оленя" ворог розмістив 12 бомбардувальників Ту-95МС, 13 Ту-22М3, один Ту-160 і два військово-транспортні літаки Ан-12.